Samsun'da Belediye Başkanlığı Seçimi Husumetiyle Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika
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Samsun'da Belediye Başkanlığı Seçimi Husumetiyle Pompalı Tüfekle Saldırı

Samsun\'da Belediye Başkanlığı Seçimi Husumetiyle Pompalı Tüfekle Saldırı

Samsun'da 17 yaşındaki çocuğu, 'belediye başkanlığı seçimi' husumetinden dolayı pompalı tüfekle ağır yaralayan 18 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30.07.2024 15:17  Güncelleme: 15:27
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Samsun'da 17 yaşındaki çocuğu, 'belediye başkanlığı seçimi' husumetinden dolayı pompalı tüfekle ağır yaralayan 18 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinin kırsal mahallesi Gölalan'da ikamet eden M.B.(18) belediye başkanlığı seçimi döneminde aralarında husumet oluşan 17 yaşındaki H.İ.T.'ye pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Belinden vurulan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan çocuğun devam ederken, olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan M.B. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu suçta kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yaralı M.B.'nin ilk ifadesinde olayın 'muhtarlık seçimi' husumetinden olduğunu söylediği ancak 'belediye başkanlığı seçimi' husumetinden kaynaklandığı ortaya çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Samsun, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Belediye Başkanlığı Seçimi Husumetiyle Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Belediye Başkanlığı Seçimi Husumetiyle Pompalı Tüfekle Saldırı - Son Dakika
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