 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçakla bir kişiyi yaralayan O.K. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından Üçköprü Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun\'da bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı
27.12.2023 - 13:25,
Abone Ol

Samsun'da bıçakla bir kişiyi yaralayan şüpheli, emniyet ekiplerince yakalandı.

Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 27 Aralık Çarşamba günü meydana gelen olayda bıçaklı kavgada F.K. isimli şahsı yaralayan O.K.'nin yakalanması için ilçe genelinde çok yönlü çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri tarafından Üçköprü Mahallesi'nde saat 01.15'te durdurulan bir araçta yapılan kontrolde bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren O.K. yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çarşamba, Samsun, Samsun, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48
Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48 Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:12:31. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement