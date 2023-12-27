Samsun\'da bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı

Samsun'da bıçakla bir kişiyi yaralayan şüpheli, emniyet ekiplerince yakalandı.

Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 27 Aralık Çarşamba günü meydana gelen olayda bıçaklı kavgada F.K. isimli şahsı yaralayan O.K.'nin yakalanması için ilçe genelinde çok yönlü çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri tarafından Üçköprü Mahallesi'nde saat 01.15'te durdurulan bir araçta yapılan kontrolde bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren O.K. yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN