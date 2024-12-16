Samsun\'da Bıçaklama Olayı

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Samsun'da parkta tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaralayan zanlı, olay yerinde polise direndi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim İ.(40) ile arkadaşı Kadir K. arasında aldıkları alkolün etkisiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Kadir K., Salim İ.'yi sol koltuk altından bıçakladı. Ağır yaralanan Salim İ., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Salim İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bıçaklı saldırgan Kadir K. olayın olduğu parkta İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Güven Timleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kadir K., aldığı alkolün etkisiyle taşkınlık yaptı. Polis tarafından güçlükle araca bindirilen Kadir K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis olayda kullanılan bıçağı parkta atıldığı yerde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN