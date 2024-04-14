Samsun\'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Uğur A. (42) yakalanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.E.Ç. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN