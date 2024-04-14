Samsun\'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Uğur A. (42) yakalanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.E.Ç. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, mısır silajı yüklü bir tır yan yattı ve mısırlar yola saçıldı. Sürücü kazayı hafif yaralanmadan atlattı ve kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Tır dorsesi çekici yardımıyla kurtarıldıktan sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre, kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli, pompalı tüfekle bir kasap dükkanına ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'da hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyir halindeki ekskavatöre çarptı. Kazada, 27 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza sonucunda motosiklet hurdaya dönerken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan servis otobüsü yoldan çıkıp ağaçlık alana girdi. Sürücünün yaralandığı kaza da yolcu olmaması facianın önüne geçerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Kaza, 00.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Demirtaş Yolu Caddesi Üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Yalçın idaresindeki servis otobüsü Eski Gemlik Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki araziye giren otobüs ağaçlara çarparak durabilirken, kazayı görenler hemen 112 Ekiplerini aradı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Yalçın'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine Sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat sürerken, Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Nevşehir'den dönen bir tur midibüsü, önündeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı ve ağaçlık alana girdi. Kazada yolcu olmaması facianın önüne geçerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Sürücü, sağlık durumu iyi olan Yalçın, hastaneye sevk edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesi ile mavi tura çıkan bir kişi, kaza sonucu yaralandı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan tahliye sonucunda yaralı şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, aynı yönde seyreden bir ekskavatöre çarptı ve ağır yaralandı. Kazada, sürücü kanlar içinde yerde kalırken, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Sürücü tedavi altına alınırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek dövüştüren 34 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslara 214 bin 302 lira para cezası kesildi.
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