Samsun\'da bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

Samsun'da bir araçta yapılan aramada radar tespit cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yaptıkları asayiş ve narkotik uygulamasında, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa adli ve idari işlemler yapıldı. - SAMSUN