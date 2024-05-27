Samsun Çarşamba'da bir kişi, merdiven boşluğunda iple asılı bir halde ölü olarak bulundu.
Ağacagüney Mahallesi İçeri Köy mevkiinde yaşanan olayda İrfan I. isimli şahıs, merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından İrfan I.'nın cansız bedenini otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)