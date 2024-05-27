Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu - Son Dakika
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Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu

Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

27.05.2024 20:01
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Samsun Çarşamba'da bir kişi, merdiven boşluğunda iple asılı bir halde ölü olarak bulundu.

GÖRENLER İHBAR ETTİ

Ağacagüney Mahallesi İçeri Köy mevkiinde yaşanan olayda İrfan I. isimli şahıs, merdiven boşluğunda iple asılı halde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından İrfan I.'nın cansız bedenini otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

  • Özgür Kiday: Allah rahmet eylesin . 0 0 Yanıtla

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