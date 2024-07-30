Samsun'da Bir Kişiyi Bıçakla Yaralayan Genç Yakalandı

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Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan genç, polis tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Parkı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.H. (23) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, saldırgan E.S. (20) kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN