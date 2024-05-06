Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Büfeci Eşi Tarafından Öldürülen İngilizce Öğretmeni - Son Dakika
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Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Büfeci Eşi Tarafından Öldürülen İngilizce Öğretmeni

Samsun\'da Boşanma Aşamasındaki Büfeci Eşi Tarafından Öldürülen İngilizce Öğretmeni

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasında olan bir büfeci, İngilizce öğretmeni eşine intihar edeceğini söyleyerek mesaj attıktan sonra onu tabancayla öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

06.05.2024 12:03  Güncelleme: 12:16
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Samsun'da bir büfeci boşanma aşamasında olduğu İngilizce öğretmeni eşine 'kendini öldürüp intihar edeceği' mesajı attıktan sonra yardımına giden kadını tabancayla öldürdü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belediyeevleri Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Saadet Çay (43) ile büfeci eşi Adem Çay (48) boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşamaya başladılar. Adem Çay, eşi Saadet Çay'a gece mesaj atarak 'intihar edip kendini öldüreceğini' yazdı. Saadet Çay da kendisini öldürmesin diye yardım etmek için yanına erkek arkadaşını alıp konuşmak üzere Adem Çay'ın depo olarak kullandığı eve gitti. Saadet Çay ile Adem Çay arasında Atakum ilçesinde bulunan yazlık evin boşanmaları halinde kime kalacağı konusunda çıkan anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Yan odada bulunan Saadet Çay'ın erkek arkadaşı silah doldur boşalt sesini duyunca kendini evden dışarı atıp bekçilerden yardım istedi. Polis ve bekçiler evin kapısını kırıp içeri girdiklerinde İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı silahla öldürülmüş olarak buldular. Evde bulunan Adem Çay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Büfeci Eşi Tarafından Öldürülen İngilizce Öğretmeni - Son Dakika

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