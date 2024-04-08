Samsun\'da boşanmak istemeyen adam eşine kurşun yağdırdı

Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi.
Dün meydana gelen olayda, 70 yaşındaki İsmail Yılmaz, bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldız Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, yapılan ameliyatın ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz'ın evine gittiğini öğrenen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Topraklık Sokak'taki adrese gitti. 2 katlı evin ikinci katında pencerede başına silah dayayan İsmail Yılmaz, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Ben bu yaştan sonra hapis yatamam" diyerek silahıyla havaya ateş etmeye başladı. Silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi ise İsmail Yılmaz'ın çene altından girerek kulak kısmında çıktı. Yaralanan İsmail Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Yılmaz, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
İsmail Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bafra'ya getirildi. Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Ordu'da polis ekipleri, Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimleri arttırdı. Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri yapılırken, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı ve sürücüler kurallara uymaya davet edildi.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için uyarılarda bulundu. Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamaya dikkat çekerek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.
Niğde Valiliği, bayram tatiline çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerini artırdı ve sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Niğde Valisi Cahit Çelik ise vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını istedi.
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