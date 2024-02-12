Arkadaşlarına "Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı atıp intihar etti - Son Dakika
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Arkadaşlarına "Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı atıp intihar etti

Arkadaşlarına "Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı atıp intihar etti

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.02.2024 19:07  Güncelleme: 19:09
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Samsun'da arkadaşlarına "Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı atan 1 çocuk annesi genç kadın, 4. katın penceresinden atlayarak hayatına son verdi.

"ÇOK YORULDUM, YAPAMIYORUM"

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden 13 yıl önce ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk annesi A.Z. (36), girdiği bunalım sonucu WhatsApp'taki arkadaşlarının bulunduğu gruba "Kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı attı. Genç kadının yanına giden arkadaşları, evin önüne geldiklerinde onun 4. kattaki evinin penceresinde ayakları dışarı sarkmış halde oturduğunu görünce "Yapma" diye yalvardılar.

Samsun'da genç kadın, arkadaşlarına mesaj gönderdikten sonra 4. kattan atlayarak hayatına son verdi
A.Z. (36)

ARKADAŞLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE CANINA KIYDI

A.Z, arkadaşlarının gözleri önünde kendini 4. katın penceresinden aşağı attı. Ağır yaralanan A.Z., özel araçla arkadaşları tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. A.Z, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı atıp intihar etti - Son Dakika


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