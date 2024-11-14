Samsun\'da Bungalov Kavgası: Genç Bıçakladı

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İstanbul'dan Samsun'a tatile gelen genç kiraladığı bungalov evde gürültü yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için 2 arkadaşıyla Samsun'a gelen Y.Ç.(25), bungalov ev kiralayarak arkadaşları ile kalmaya başladı. Komşular gürültü yaptıkları için bungalov evi kiraya vereni telefonla arayıp şikayette bulundu. Gürültü yüzünden komşular ile Y.Ç. arasında tartışma çıktı. Y.Ç. tartıştığı E.Y.'yi (24) karnından ve sırtının 2 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan E.Y. tedavi altına alınırken, Y.Ç. ise kayıplara karıştı. Geceyi inşaatlarda geçiren Y.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Y.Ç bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN