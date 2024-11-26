Samsun\'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Samsun'da uyuşturucudan 13 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi, jandarma tarafından çalıntı araçla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapan Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 adet suç kaydı bulunan ve "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ş.'yi (36) çalıntı araçla yakaladı. Gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN