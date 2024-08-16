Samsun'da çıkan yangında yatalak hasta dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da çıkan yangında yatalak hasta dumandan etkilendi

Samsun\'da çıkan yangında yatalak hasta dumandan etkilendi

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan bir binanın üçüncü katında çıkan yangında, yatalak hasta olan bir kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve hasta hastaneye kaldırıldı.

16.08.2024 16:12  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde 7 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangında, yatalak hasta olan bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Armağan Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın üçüncü katında, Ayten Köse'ye ait dairede henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Olay yerine itfaiye, polis, ambulans, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ancak evde bulunan 59 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Köse, yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Köse, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3-sayfa, İtfaiye, samsun, Havza, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da çıkan yangında yatalak hasta dumandan etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
21:53 Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 16:23:40. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da çıkan yangında yatalak hasta dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement