Samsun\'da çıkan yangında yatalak hasta dumandan etkilendi

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Samsun'un Havza ilçesinde 7 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangında, yatalak hasta olan bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Armağan Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın üçüncü katında, Ayten Köse'ye ait dairede henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Olay yerine itfaiye, polis, ambulans, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ancak evde bulunan 59 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Köse, yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Köse, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu. - SAMSUN