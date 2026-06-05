Çocuk Görüşme Merkezi yeni yerinde hizmete açıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Görüşme Merkezi, düzenlenen törenle yeni hizmet binasında açıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Canik Millet Bahçesi içerisinde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı'nda oluşturulan Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, çocukların üstün yararını esas alan önemli bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başsavcı Kılıç, Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki İşlemlerinin 13 Haziran 2022 tarihinde Samsun'da pilot uygulama olarak başladığını, bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Mavi Işıklar Engelli Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çocuk görüşme merkezi olarak kullanıldığını belirtti. Artan dosya sayıları nedeniyle vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Canik Millet Bahçesi içerisindeki Engelsiz Yaşam Parkı'nın yeni Çocuk Görüşme Merkezi olarak belirlendiğini ifade eden Kılıç, merkezde ilk hizmetlerin 6 Haziran 2026 tarihinde verilmeye başlanacağını kaydetti.

04 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösterecek merkezde, çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmadan güvenli ve çocuk dostu ortamlarda ebeveynleriyle bir araya gelmelerinin amaçlandığı belirtildi. Alanında uzman meslek elemanlarının görev yapacağı merkez sayesinde çocukların adli süreçlerde kendilerini daha güvende hissedeceği ve adalet hizmetlerine daha sağlıklı erişebileceği vurgulandı.

Başsavcı Kılıç, merkezin hayata geçirilmesinde destek veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Camaş'a, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış törenine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köse, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, cezaevi müdürleri, adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan müdürler ve adliye personeli katıldı. - SAMSUN