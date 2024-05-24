Samsun'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Irak uyruklu I.K.A.A. isimli şüpheli DEAŞ üyesi olarak gözaltına alındı. Şüpheli, TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

24.05.2024 17:32
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu I.K.A.A. gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan DEAŞ şüphelisi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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