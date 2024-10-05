Samsun'da Define Ararken Metan Gazı Felaketi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Define Ararken Metan Gazı Felaketi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun\'da Define Ararken Metan Gazı Felaketi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde 8 metrelik kuyuda kaçak kazı yapan iki arkadaş metan gazından etkilenerek zor durumda kaldı. Olayda biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

05.10.2024 20:45  Güncelleme: 20:48
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Samsun'da fındık bahçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 arkadaş dehşeti yaşadı. Kazdıkları 8 metrelik kuyuda metan gazından etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi Çetirli Dere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çetin (43) ve Fatih K. (42) fındık bahçesinde define aramak için kazı yapmaya başladı. Kazıda yaklaşık 8 metre derinliğe inen iki arkadaştan Fatih K., bir süre sonra kuyunun dibinde hareketsiz kaldı. Durumu gören Mehmet Çetin çevreden yardım istedi. Çevreden birkaç kişinin gelmesiyle halat ile kuyuya inen Mehmet Çetin de bir süre sonra fenalaştı. 2 arkadaş kuyudan çıkmayınca vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 arkadaşı kuyudan çıkardı. Olay yerindeki sağlık ekipleri Mehmet Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Fatih K. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Mümin Tosun, "Bizim komşularımız olan arkadaşlar burada kazı çalışması yapıyorlar. Sabah saatlerinde içlerinden bir tanesi panik halinde bana geldi. 'Acele gel yardım lazım, arkadaşım kuyuda kaldı' dedi. 7-8 metre derinliğinde kuyu açmışlar. Baygın şekilde orada yatıyor. Ben hemen 112'yi aradım. Bunlar oraya daha önce elektrik getirmişler. Arkadaşını yük çekme halatıyla kurtarmak için aşağıya indi. Ben de halatla yukarı çekmeye çalıştım fakat çekemedim. İtfaiyeyi çağırdım. İtfaiye geldi ve aşağıya indi. Bir tanesini canlı aldık. Sonradan kurtarmak için kuyuya giren arkadaş ise havasızlıktan hayatını kaybetti" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Define Ararken Metan Gazı Felaketi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Define Ararken Metan Gazı Felaketi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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