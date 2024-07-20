Samsun'da denizde kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Samsun'da denizde kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Samsun\'da denizde kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarını yerinde inceleyen Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ekipleri uyarak, 'Tüm uyarılarımıza rağmen hala denize girenler varsa uyarın' diye talimat verdi.

20.07.2024 21:46  Güncelleme: 21:52
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Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Alaçam'ın Sancar Mahallesi'nden annesi, babaannesi ve kardeşleri ile denize girmek için Yakakent Kozköy'e gelen Emir İ.(13), kardeşleriyle birlikte denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Polis Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı DEGAK Timi-1, Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Sinop Sahil Güvenlik 72 Botu arama çalışması başlattı. Dalgıçlar arama çalışmalarında dev dalgalarla boğuştu. Yapılan aramalara havanın kararmasıyla ara verildi.

Arama çalışmalarını yerinde inceleyen Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ekipleri uyarak, "Tüm uyarılarımıza rağmen hala denize girenler varsa uyarın" diye talimat verdi. Sahil boyunca denize giren vatandaşlar ekipler tarafından denize girmemeleri yolunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan olayı duyup gelen Emir İ.'nin babası Tuncay İ. fenalık geçirdi. Acil servis ekiplerince ambulansa alınarak müdahale edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da denizde kaybolan çocuğun arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

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