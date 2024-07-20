Samsun'da Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde denize giren 13 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi, sualtında arama çalışması başlattı.

20.07.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Yakakent ilçesine annesi, babaannesi ve yakınları ile denize girmek için gelen Emir İşleyen(13), denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi sualtında arama çalışması başlattı.

Çevrede olayı gören bir vatandaş, "3 tane çocuk denizde yüzüyorlardı. Boğulma tehlikesi geçirdiler. Eşim 2 tanesini kurtardı. Diğerini de kurtaracakken elinden kaydı gitti" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Karadeniz, Yakakent, Samsun, Çocuk, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışması Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:26 Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
15:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Çocukluğumu yaşayamadım
15:35 Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu’na tepki Erdoğan, Özel ve Bahçeli öğle yemeğinde buluştu! CHP liderinden Büyükelçi Feyzioğlu'na tepki
14:09 Adres bu sefer İstanbul Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 34 milyon liradan fazla ceza kesildi Adres bu sefer İstanbul! Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 34 milyon liradan fazla ceza kesildi
11:03 Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü Dünyaca ünlü markanın sahibi denizde kalbine yenik düştü
16:08 Nedeni daha bomba Wanda Nara’nın babası gözaltına alındı Nedeni daha bomba! Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı
15:37 Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı Evine gelen kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı
15:27 Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı Evine misafir olan babasını öldürüp, kardeşini ağır yaraladı
15:22 Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid’i çıkardı, karar İsrail’in tepkisi sonrası alındı Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları temalı ayakkabı kampanyasından Filistin yanlısı model Bella Hadid'i çıkardı, karar İsrail'in tepkisi sonrası alındı
14:40 Tüylerimiz diken diken olmuştu Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol EURO 2024’ün en güzel golü seçildi Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
14:00 Güneşlenen kadın tepki gösterince plajda meydan dayağı yedi Güneşlenen kadın tepki gösterince plajda meydan dayağı yedi
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:54 İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi İmaj değiştiren İlayda Alişan, saçlarını kısacık kestirdi
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 18:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement