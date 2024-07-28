Samsun'da denize giren baba kayıp, oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da denize giren baba kayıp, oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldı

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Çorum'dan hafta sonu tatili dolayısıyla Samsun'a gelen bir baba denizde kaybolurken, oğlu ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp adamın eşi ise sahilde gözyaşı dökerek kaybolan eşini geri istedi.

28.07.2024 16:28  Güncelleme: 16:42
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Samsun'da denize giren baba kayıp, oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kayıp adamın eşi sahilde kollarını denize uzatarak," Ne olur geri ver deniz" diye gözyaşı döküp ağladı

SAMSUN - Çorum'dan hafta sonu tatili dolayısıyla yüzmek için Samsun'a gelen baba denizde yüzerken dalgalar arasında kaybolurken, oğlu ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp adamın eşi ise sahilde kollarını denize uzatarak," Ne olur geri ver deniz" diye gözyaşı döküp ağladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisinde meydana geldi. Çorum'da parke ustası olan Abdullah Taşlıtepe (48), eşi, çocukları ve kardeşiyle birlikte sabah saatlerinde denize girmek için günü birlik Samsun'a geldiler. Taşlıtepe ailesi yüzerken baba Abdullah Taşlıtepe ve oğlu Davut Taşlıtepe Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Baba oğulun yardımına vatandaşlar koştu. Davut Taşlıtepe denizden çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Davut Taşlıtepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Denizde kayıp baba için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar da arama çalışmasına karadan destek verdi denizde kaybolan eşini arama çalışmasını sahilden izleyen Ayşegül Taşlıtepe ise elini denize uzatarak, " Ne olur geri ver deniz" diye gözyaşı döküp ağladı.

Arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da denize giren baba kayıp, oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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