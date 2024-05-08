Samsun\'da Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşlar Uyarıldı

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Samsun'un Yakakent İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İlçe merkezinde 3 ekip 10 personel ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2 bin 500 vatandaş hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında yüz yüze bilgilendirilerek, 350 adet broşür dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan önce önleyici polislik çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili kahvehaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, umuma açık iş yerleri ve parklarda 500 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısı yapılarak, "Bu kişiler çünkü dolandırıcıdır. Bu kişiler sizleri inandırmak için kimlik ve adres bilgilerinizi hatta kimlik numaranızı dahi söyleyebilir. Bunlara itibar etmeyin. Bankadan aradığını söyleyerek 'kredi kartı aidatınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın. İnternet sitelerinden alışveriş yaparken dikkatli olun, güvenilir siteleri tercih edin" denildi. - SAMSUN