Samsun\'da dolmuş ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Samsun'da dolmuş ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza ani ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Çıkla'nın kullandığı 55 D 0628 plakalı 2. Hat'ta ait dolmuş aracına karşıdan gelen Ali Koç (67) idaresindeki 34 ED 4939 plakalı otomobil çarptı. Kazada 1'i şoför, 4'ü yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN