Samsun'da Düğünde Havaya Ateş Açan 3 Maganda Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Düğünde Havaya Ateş Açan 3 Maganda Yakalandı

Samsun\'da Düğünde Havaya Ateş Açan 3 Maganda Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, düğün ve benzeri merasimlerde can güvenliğinin korunması amacıyla havaya ateş açılmasını önlemek için tedbirler alıyor. Yakakent ilçesinde gerçekleşen bir düğünde havaya ateş açan N.K., E.K. ve N.S.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada ruhsatsız ve taşıma ruhsatlı tabancalar ile fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı ve ayrıca idari para cezası uygulandı.

22.06.2024 09:37
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Samsun'da düğünde havaya ateş açan üç maganda yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce düğün ve benzeri merasimlerde kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi, yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesi amacıyla tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Yakakent ilçesinde gerçekleşen düğün merasiminde havaya ateş açtıkları tespit edilen N.K., E.K. ile N.S.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm taşıma ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet 9 mm tabanca fişeği ve 10 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem başlatıldı, ayrıca 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Düğünde Havaya Ateş Açan 3 Maganda Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Düğünde Havaya Ateş Açan 3 Maganda Yakalandı - Son Dakika
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