Samsun\'da Emekli Bekçi Yaşar Soylu\'nun Vefatı

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken 7 yıl önce emekli olan çarşı ve mahalle bekçisi Yaşar Soylu (67), yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yapan ve özellikle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi polis noktasında yaptığı hizmetlerle tanınan Yaşar Soylu'nun vefatı meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Soylu için bugün İlkadım ilçesi Kavacık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Soylu'nun naaşı, Çatalarmut Mahallesi Çatalarmut Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Yaşar Soylu'nun tabutu polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Cenaze törenine Soylu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN