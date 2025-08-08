Samsun\'da Emniyet Güvenliği Toplantısı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş başkanlığında yapılan toplantıda 2 yıllık emniyet, asayiş, güvenlik ve trafik verileri değerlendirildi. Ayrıca Süper Lig öncesi spor güvenliği tedbirleri de gözden geçirildi.

Kentin kamu güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya merkez ve dış ilçelerde görev yapan ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ile amir sınıfı tüm personel ve il emniyet müdür yardımcıları katılım sağladı.

Yapılan değerlendirmelerde son iki yıla ait asayiş olaylarına dair veriler detaylı olarak analiz edilerek, suç oranlarındaki değişimler, önleyici hizmetlerin etkinliği ve vatandaş memnuniyetine yönelik kazanımlar ele alındı. Ayrıca trafik birimlerinin sahadaki denetim faaliyetleri, kaza oranları, sürücü ihlalleri ve şehir içi trafik akışını rahatlatmaya yönelik alınan tedbirler de toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer aldı. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik yeni uygulamalar ve teknolojik altyapıların kullanımı hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Bunların yanı sıra yeni sezon Süper Lig karşılaşmalarının başlamasıyla birlikte artması beklenen taraftar hareketliliği ve maç günü yoğunlukları göz önünde bulundurularak, spor alanlarında alınacak güvenlik tedbirleri de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Taraftar güvenliği, stat içi ve çevresi güvenlik önlemleri, deplasman organizasyonları ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik tüm planlamalar gözden geçirildi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, " Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için başta asayiş ve trafik olmak üzere tüm birimlerle 7/24 görev başında olmaya devam edecektir. Yeni sezonda da sporun birleştirici gücünün zarar görmemesi adına tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde gerekli tüm güvenlik önlemleri kararlılıkla uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı. - SAMSUN