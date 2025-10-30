Samsun'da Epilepsi Hastası Kadın Tarla'da Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Samsun'da Epilepsi Hastası Kadın Tarla'da Bulundu

Samsun\'da Epilepsi Hastası Kadın Tarla\'da Bulundu
30.10.2025 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Epilepsi hastası Tuğba Yılmaz, yakınları tarafından tarlada ölü bulundu. Olay soruşturuluyor.

Samsun'da epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir kadın, yakınlarının arama çalışmaları sonucu tarlada ölü bulundu.

EPİLEPSİ HASTASI KADIN TARLADA ÖLÜ BULUNDU

Olay, Vezirköprü ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Yılmaz'dan (38) haber alamayan yakınları kadını arazide aramaya çıktı. Esenyurt Mahallesi kırsalında yapılan aramada, Tuğba Yılmaz yakınları tarafından evine 200 metre uzaklıktaki tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde epilepsi hastası kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ve savcılık tarafından yapılan incelemede, Yılmaz'ın vücudunda darp ya da cinayeti düşündürecek bir bulguya rastlanmadı. Tuğba Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vezirköprü, Jandarma, Epilepsi, Epilepsi, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Epilepsi Hastası Kadın Tarla'da Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı
Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi Savaş bakanlığına nükleer talimatı Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi! Savaş bakanlığına nükleer talimatı
Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı
Gebze’de arama çalışmaları sona erdi Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

21:54
Burası Hindistan değil Türkiye Ünlü AVM’de mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
21:00
Fahriye Evcen servetine servet kattı Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
20:56
Erdoğan’la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama
19:41
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı Cezası artırılıyor
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
19:07
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı
16:34
Almanya Başbakanı’nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 22:24:02. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Epilepsi Hastası Kadın Tarla'da Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.