Samsun'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Ceza İstemi - Son Dakika
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Samsun'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Ceza İstemi

Samsun\'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Ceza İstemi
19.06.2026 16:18
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Yücel Günegül, eşini boğarak ve seramik kupayla öldürmekle suçlanıyor. Yargılanma süreci başlıyor.

Samsun'da eşini boğarak seramik kahve kupasıyla yüzünü parçalayarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki aylarda başlanacağı öğrenildi.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde ikamet eden Yücel Günegül (49) ile 25 yıllık eşi, 4 çocuk annesi Fatma Günegül (41) arasında uzun süredir 'kıskançlık ve aldatılma' iddiaları nedeniyle sorunlar yaşandığı öğrenildi. Çift arasında daha önce de şiddet olaylarının meydana geldiği, Yücel Günegül'ün 9 Nisan 2025 tarihinde eşini bıçakla omzundan yaraladığı, boğazını sıktığı ve darp ettiği gerekçesiyle tutuklandığı, daha sonra yargılama sırasında tahliye edildiği belirtildi.

25 Eylül 2025 tarihinde Yücel Günegül'ün, eşi Fatma Günegül'e "Hadi kalk gidelim köye doğru, sürprizim var sana, güzel yerlere götüreceğim seni" diyerek birlikte dışarı çıktıkları ve Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'ndeki kendilerine ait köy evine gittikleri öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yücel Günegül'ün, aldatılma iddiaları nedeniyle eşiyle yeniden tartışmaya başladığı belirtildi.

İddiaya göre Yücel Günegül, eşinin başını duvara vurup yere yatırdıktan sonra bir eliyle boğazını sıktı, diğer eliyle ise seramik kahve kupasıyla yüzüne defalarca vurdu. Evin balkon kısmında meydana gelen olayda Fatma Günegül hayatını kaybetti. Eşinin üzerine yorgan örten Yücel Günegül, daha sonra aracıyla Asarcık ilçesi istikametine doğru yola çıktı.

Gece saatlerinde Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alkollü araç kullandığı gerekçesiyle durdurulan Yücel Günegül'ün görevlilere direnmesi üzerine hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'görevli memura mukavemet' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıs, adli rapor alınmak üzere Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ayakkabısında kan izi fark eden polis ekipleri, ayakkabı ve çoraplarını kontrol etti. Çoraplarında da kan lekeleri bulunması üzerine sorgulanan Günegül, ilk olarak ayağına çivi battığını öne sürdü. Ancak polisin şüphelenmesi üzerine eşinin başını duvara vurduğunu ve boğduğunu itiraf etti.

İhbar üzerine olayın yaşandığı eve giden Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatma Günegül'ü ölü olarak buldu. Olayın ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Yücel Günegül hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanığın önümüzdeki eylül ayında hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Ceza İstemi - Son Dakika

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