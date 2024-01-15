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Samsun'da bir evin bahçesinden 3 hindinin çalınması olayıyla ilgili kadın serbest bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da bir evin bahçesinden 3 hindinin çalınması olayıyla ilgili kadın serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan 3 hindinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, mahkemece serbest bırakıldı. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan kadın, nöbetçi mahkemede ifade vererek serbest bırakıldı.

Samsun\'da bir evin bahçesinden 3 hindinin çalınması olayıyla ilgili kadın serbest bırakıldı
15.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:42
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Samsun'da bir evin bahçesinden 3 hindinin çalınması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen kadın, mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait evin bahçesinden 3 adet hindi çalındı. M.K., jandarmaya şikayette bulundu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla ilgili L.S.(58) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan L.S. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen L.S. savcı tarafından elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanması için nöbetçi eczane sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren L.S., mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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