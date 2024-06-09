3.Sayfa

Samsun'da feci kaza: Otomobile çarpan motosikletli böyle savruldu

Motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da motosikletin kavşakta otomobile çarpıp sürücünün metrelerce havada uçup yere düşüp ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mesut Birinci Caddesi viyadük altındaki kavşakta bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Yangın 22) idaresindeki 55 AKD 522 plakalı motosiklet, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Mehmet Sarı idaresindeki 55 BB 282 plakalı otomobile yandan çarpıp metrelerce havada savrulup yere düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılaran motosiklet sürücüsü yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.