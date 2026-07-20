Samsun\'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda terörden uyuşturucuya, siber suçlardan düzensiz göçe, trafik güvenliğinden boğulma vakalarına kadar kentin huzur ve güvenliğini ilgilendiren birçok başlık değerlendirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda; asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra narkotik, terör, organize ve siber suçlarla mücadelede yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Kaçakçılıkla mücadele, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, aranan şahısların yakalanması ve düzensiz göçle mücadelede gelinen son durum da masaya yatırıldı.

Yaz mevsimiyle birlikte artan boğulma vakalarına karşı alınacak önlemler ile emniyet ve trafik tedbirlerinin de görüşüldüğü toplantıda, muhtemel afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklar gözden geçirildi. Kurumlar arası koordinasyon gerektiren konuların da ele alındığı toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - SAMSUN