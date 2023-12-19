 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın takibi sonucu, vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan bir kişi 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun\'da hapis cezası bulunan kişi yakalandı
19.12.2023 - 16:10,
Abone Ol

Samsun'da hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçrsinde Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan C.A.'yı yakaladı. Çarşamba Adliyesine sevk edilen C.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çarşamba, Samsun, Yakalama, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika


16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
15:57
Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51
Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu

Son Dakika
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement