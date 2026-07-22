Samsun'da hasat sırasında yangın: Yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan hasar gördü - Son Dakika
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Samsun'da hasat sırasında yangın: Yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan hasar gördü

Samsun\'da hasat sırasında yangın: Yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan hasar gördü
22.07.2026 18:32  Güncelleme: 18:36
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hasat sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 300 dönüm ekili buğday alanını kül etti. Ürünlerini kaybeden çiftçiler fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hasat esnasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 300 dönüm ekili buğday alanını küle çevirdi. Ürünlerini kaybeden bazı çiftçiler fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede biçerdöverle hasat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlar ve ekili alanların tutuşmasıyla alevler kısa sürede çevredeki buğday tarlalarına yayıldı. Yangının büyümesi ve ihbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Vezirköprü Grup Amirliği, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da traktörleriyle tarlaların çevresini sürerek, alevlerin daha geniş alanlara ulaşmasını önlemek için ekiplere destek verdi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre 15 farklı üreticiye ait yaklaşık 300 dönümlük biçilmemiş buğday ekili alan tamamen yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, hasada günler kala yaşanan yangın, çiftçilere büyük maddi zarar verdi. Ürünlerinin kül olduğunu gören bazı arazi sahipleri olay yerinde fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, daha sonra Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vezirköprü, 3. Sayfa, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da hasat sırasında yangın: Yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan hasar gördü - Son Dakika

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