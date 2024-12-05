Samsun'da mağazadan giyim eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza AVM'deki mağazada meydana geldi. Mağazadan giyim eşyası çalan B.E.(19) ile B.Ş. (18), görevliler tarafından yakalandı. Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen B.E. ve B.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Hırsızlık: İki Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?