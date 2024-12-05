Samsun\'da Hırsızlık: İki Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da mağazadan giyim eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza AVM'deki mağazada meydana geldi. Mağazadan giyim eşyası çalan B.E.(19) ile B.Ş. (18), görevliler tarafından yakalandı. Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen B.E. ve B.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN