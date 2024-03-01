Samsun'da hırsızlık suçundan hüküm giyen kadın yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da hırsızlık suçundan hüküm giyen kadın yakalandı

Samsun\'da hırsızlık suçundan hüküm giyen kadın yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hüküm giyen ve 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.K.'yi yakaladı. K.K., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:30
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Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.K.'nin saklandığı yeri tespit etti. Gözaltına alınan K.K. Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da hırsızlık suçundan hüküm giyen kadın yakalandı - Son Dakika

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