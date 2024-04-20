Samsun\'da hükümlü yakalandı, Çarşamba\'da sahte içki ele geçirildi

Samsun polisi tarafından İlkadım ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü yakalandı, Çarşamba ilçesinde ise sahte içki ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde "uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık ve karşılıksız yararlanma" suçlarından aranan ve hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. yakalandı. Ayrıca şahsın üzerinden 21 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Çarşamba'da sahte içki ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba'da yapılan ikamet ve araç aramasında 90 litre etil alkol, 0.5 litre sahte viski, 81 adet sahte içki bandrolü ve 83 adet sahte etiket ele geçirildi, 1 şahıs yakalandı. - SAMSUN
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Adıyaman merkezinde devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadın ise etrafa yardım çığlıkları attı.
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
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