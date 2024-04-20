Samsun\'da hükümlü yakalandı, Çarşamba\'da sahte içki ele geçirildi

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Samsun polisi tarafından İlkadım ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü yakalandı, Çarşamba ilçesinde ise sahte içki ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde "uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık ve karşılıksız yararlanma" suçlarından aranan ve hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. yakalandı. Ayrıca şahsın üzerinden 21 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Çarşamba'da sahte içki ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba'da yapılan ikamet ve araç aramasında 90 litre etil alkol, 0.5 litre sahte viski, 81 adet sahte içki bandrolü ve 83 adet sahte etiket ele geçirildi, 1 şahıs yakalandı. - SAMSUN