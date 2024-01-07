Samsun\'da Huzur ve Güven Uygulamasında İş Yerini Kurşunlayan Şahıs Yakalandı

Samsun'da emniyet ekiplerinin düzenlediği huzur ve güven uygulamasında, bir iş yerini kurşunlamaktan aranan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği görevlileri, gerçekleştirdikleri huzur ve güven uygulamasında 1 adet radar tespit cihazı, 2 adet kurusıkı tabanca, 0.4 gram esrar ve kullanım aparatı ele geçirdi. Konuyla ilgili 5 şahsa adli işlem yapılarak, toplamda 12 bin 977 TL trafik cezası uygulandı.

İş yerini kurşunlayan şahıs yakalandı

Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesinde bir iş yerine silahla ateş ettiği gerekçesiyle aranması bulunan F.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi.

Ekiplerin suç ve suçlularla mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - SAMSUN