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Samsun'da Huzur ve Güven Uygulamasında Kurusıkı Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Huzur ve Güven Uygulamasında Kurusıkı Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, Salıpazarı ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 şahsın üzerinden 1 adet kurusıkı tabanca, şarjör ve 5 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet kelebek tabir edilen bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Olayda 2 şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Samsun\'da Huzur ve Güven Uygulamasında Kurusıkı Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi
07.01.2024 - 17:13,
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Samsun'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında kurusıkı tabanca ile mermiler ele geçirildi. Olayda 2 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 şahsın üzerinden 1 adet kurusıkı tabanca, şarjör ve 5 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet kelebek tabir edilen bıçak 1 adet muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Huzur ve Güven Uygulamasında Kurusıkı Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Huzur ve Güven Uygulamasında Kurusıkı Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi - Son Dakika
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