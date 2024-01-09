Samsun'da budamak için çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hasnebaşı Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kocaoğlu (58) evinin bahçesindeki incir ağacının dallarını budadığı sırada düştü. Yaralanan Kocaoğlu, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN