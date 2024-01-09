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Samsun'da budamak için çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da budamak için çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir yaşlı adam, incir ağacını budarken düşerek hayatını kaybetti. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun\'da budamak için çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
09.01.2024 - 10:51,
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Samsun'da budamak için çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hasnebaşı Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kocaoğlu (58) evinin bahçesindeki incir ağacının dallarını budadığı sırada düştü. Yaralanan Kocaoğlu, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da budamak için çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da budamak için çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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