Samsun'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 2 Kişi Yakalandı

Samsun\'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir inşaattan çalınan 80 bin lira değerindeki inşaat malzemeleri, polisin takibi sonucu çalan 2 kişi yakalandı. Canik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan takip ve çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.02.2024 13:20  Güncelleme: 13:22
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Samsun'da girdikleri inşaattan 80 bin lira değerinde çeşitli inşaat malzemesi çalan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandılar.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar konut inşaatından 80 bin lira değerindeki inşaat malzemesi çaldılar. Olay polise haber verildi. Canik ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Ö.M. ve Y.Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti ve söz konusu şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı 3 adet elektrikli taşlama makinesi ve 1 adet elektrikli matkap ile yakalanan Ö.M. ve Y.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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