Samsun\'da İnşaat Önünde Ölü Bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen 38 yaşındaki bir kişi, inşaat halindeki binanın önünde ölü bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun Espiye Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu ve 3 gün önce izinli olarak cezaevinden çıktığı öğrenilen Tamer Ö. (38), sabah saatlerinde bir inşaatın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Tamer Ö.'nün sosyal medya hesabından veda niteliğinde paylaşım yaptığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan inceleme ve elde edilen bulgular doğrultusunda şahsın inşaat halindeki binadan atlayarak hayatına son verdiği değerlendirildi. Tamer Ö.'nün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN