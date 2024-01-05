Samsun'da inşaattan düşen işçi hastanelik oldu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta dış mantolama işinde çalışan Yunus G. (40), 3 metre yükseklikteki iskeleden yere düştü. Yaralanan Yunus G. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN