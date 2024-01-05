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Samsun'da inşaattan düşen işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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Samsun'da inşaattan düşen işçi hastanelik oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, dış mantolama işi sırasında 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı işçi, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun\'da inşaattan düşen işçi hastanelik oldu
05.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:25
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Samsun'da inşaattan düşen işçi hastanelik oldu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta dış mantolama işinde çalışan Yunus G. (40), 3 metre yükseklikteki iskeleden yere düştü. Yaralanan Yunus G. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Tekkeköy, Samsun, Çay, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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