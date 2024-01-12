 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Vatandaş 4,6 Milyon Lira Dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Vatandaş 4,6 Milyon Lira Dolandırıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden 4 ilde 18 vatandaşı 4,6 milyon lira dolandıran 14 kişiyi yakaladı. Şahısların Samsun İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Samsun\'da İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Vatandaş 4,6 Milyon Lira Dolandırıldı
12.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:20
Abone Ol

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden 4 ilde 18 vatandaşı 4,6 milyon lira dolandıran 14 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağlayan kişi ve oluşumlara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. İnternet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma ve benzeri yöntemlerle farklı illerde 18 vatandaşı toplamda 4 milyon 672 bin 167 Türk Lirası dolandırarak haksız kazanç sağladığı çok yönlü çalışmalar sonucu tespit edilen şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun merkezli Mersin, Adana ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait dijital materyallere el konuldu.

Şahısların Samsun İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Vatandaş 4,6 Milyon Lira Dolandırıldı - Son Dakika


16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder

Son Dakika
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:25 Aralarında Ankara ve Konya da var! DEM Parti, yerel seçimlerde 7 ilde aday gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 16:44:47. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 18 Vatandaş 4,6 Milyon Lira Dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement