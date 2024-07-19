Samsun'da İnternetten Konteyner Satışı Dolandırıcılığına Hapis Cezası

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Samsun'da internetten konteyner satışı ilanı verilip bir kişinin dolandırılmasıyla ilgili yargılanan şahıs 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden H.A., Letgo alışveriş sitesinden konteyner ilanı veren kişiler ile irtibata geçti ve konteyner almak için kapora olarak 2 bin lira gönderdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.A. şikayetçi oldu. Olayla ilgili T.Ş.(32) hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında T.S., mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 3 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN