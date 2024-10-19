Samsun\'da intihar girişimi

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Samsun'da bir genç, çocuğunun kendisine gösterilmediği gerekçesiyle elinde bıçakla 7 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Bıçakla kendisine zarar veren şahıs, olay yerine polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir inşaatın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Ömer Faruk C. bir süredir ayrı olduğu eşinin kendisine çocuğunu göstermediği gerekçesiyle alkollü şekilde inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnşaatın çatısında yürekleri ağza getiren genç, elinde bıçakla kollarına ve vücuduna zarar verdi. Müzakereci polis tarafından ikna edilerek aşağı indirilen genç, ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN