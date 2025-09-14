Samsun'da İntihara Kalkışan Kişi İkna Edildi - Son Dakika
Samsun'da İntihara Kalkışan Kişi İkna Edildi

14.09.2025 14:02
Samsun'da viyadük üzerindeki korkuluklara çıkan şahıs, polis tarafından intihar girişiminden vazgeçirildi.

Samsun'da viyadük üzerindeki korkuluklara çıkarak intihara kalışan şahsı polis ikna etti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu karşısındaki viyadükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlu Açık Cezaevinden izinli çıkan H.D. (47) Samsun'a geldi. Viyadük üzerindeki korkuluğa çıkıp intihara kalkışan H.D.'yi fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis sevk edildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.D.'yi kısa sürede ikna ederek intihara eyleminden vazgeçirdi. H.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

