Samsun'da İş Yerine Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da İş Yerine Saldırı: 2 Tutuklama

04.06.2026 18:08
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Canik'te iş yerinin kurşunlanması sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı; 2'si tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Olay, 2 Haziran'da Canik ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir plazadaki işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye ait iş yerinin camına ve kapısına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu iş yerinin camı kırılırken, kapıya da mermi isabet ettiği tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube müdürlüğü cinayet bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucunda silahlı saldırı olayına Y.F.(31), C.Ç.(30) ve S.K.'nin (21) karıştığını tespit etti. Olay sırasında silahlı saldırıya uğrayan F.B.'nin de silahla ateş açtığı ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.F. ve C.Ç. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade verdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K.'ya adli kontrol verildi, F.B. ise serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Canik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da İş Yerine Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da İş Yerine Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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