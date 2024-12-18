Samsun\'da İşçi Vinçten Düştü

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Samsun'da limanda vinç bakımı yaparken düşen işçi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda vinç bakımı yapan Umutcan K.(27), vincin paletinin üzerinden düştü. Yaralanan Umutcan K., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN