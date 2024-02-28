Samsun'da Jandarma Operasyonu: Silah, Mühimmat ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Jandarma Operasyonu: Silah, Mühimmat ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun\'da Jandarma Operasyonu: Silah, Mühimmat ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 98 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda birçok silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

28.02.2024 18:49
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün Çarşamba ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında teknik takip neticesinde tespit edilen farklı adreslere 98 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet 7.90 mm çapında mauser piyade tüfeği, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 7 adet av tüfeği, 2 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 6 adet mauser fişeği, 266 adet 9 mm fişek, 204 adet 7.65 mm fişek, 3 adet 9 mm şarjör, 4 adet 7.65 şarjör, 3 adet kurusıkı şarjör, 2.2 gram kubar esrar, 7 adet sentetik ecza hapı, 2 adet cep telefonu ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Jandarma Operasyonu: Silah, Mühimmat ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Jandarma Operasyonu: Silah, Mühimmat ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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