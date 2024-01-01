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Samsun'da Jandarma, Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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Samsun'da Jandarma, Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada, G.G. isimli şüpheliyi uyuşturucu ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üst aramasında 173 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Samsun\'da Jandarma, Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheliyi Gözaltına Aldı
01.01.2024 - 15:08,
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Samsun'da jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramada bir kişiyi uyuşturucu ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında, şüpheli aracı durdurdu. Araçta bulunan G.G.'nin üst aramasında, 173 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili G.G. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Jandarma, İlkadım, Samsun, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Jandarma, Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Jandarma, Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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