Samsun\'da Kaçak Bandrollü Makaronlar Ele Geçirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekiplerinde binlerce adet kaçak bandrollü makaron ele geçirildi.
Atakum ilçesinde S.T. isimli şahsın işletmiş olduğu büfede sahte bandrollü makaron bulundurduğu bilgisi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu büfede yapılan aramada; 3 bin dal sahte bandrollü makaron, 3 bin 800 dal tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerin ardından olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı. - SAMSUN
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