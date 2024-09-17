Samsun\'da Kaçak İçki Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik düzenlediği takip ve operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor - SAMSUN